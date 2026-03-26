Димопулос раскрыла правду, как ее 17-летний сын от Джеджулы выбрал Украину

Блогерша дала понять, что была против такого решения парня.

Бывшая певица, блогерша и коуч Санта Димопулос раскрыла правду о том, как ее старший сын Даниэль от украинского ведущего Андрея Джеджулы всячески противился ее планам и выбрал Украину, а не жизнь и учебу за границей.

Как известно, в этом году парню исполнится 18 лет, и он живет с отцом в Киеве.

"Однажды я отправила сына в Швейцарию. Через 5 дней мне написали: заберите его. И это был один из самых отрезвляющих моментов в моём материнстве. Я очень хотела, чтобы он учился за границей. Видела это так четко - хороший университет, европейская жизнь, возможности, которых не было у меня в его возрасте. Я была убеждена, что знаю, как лучше. Он не разделял этого энтузиазма", - написала Санта в своем Instagram.

При этом, говоря о выборе сына жить в Украине, в Киеве, Димопулос вдруг заявила, что он не выбрал Европу:

"Сейчас ему почти 18, он живет в Киеве, и я безумно по нему скучаю. Там его друзья, любимый город и привычный образ жизни. В этом году он заканчивает школу и решает, куда поступать. Я бы очень хотела, чтобы он выбрал Европу, конечно же, но он ее не выбрал. Я сделала все, что в моих силах - готова была оплачивать, предложила помощь. А дальше - его дорога. Жду, когда он сам поймет, чего хочет. И это, наверное, самое сложное - просто ждать и доверять".

Напомним, ранее УНИАН писал, что старший сын Санты Димопулос от Джеджулы отказался с ней жить.

Вас также могут заинтересовать новости: