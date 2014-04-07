Сепаратисты захватили СБУ в Донецке: укрепляют огневые точки и готовятся к штурму
09:45, 07 апреля 2014Политика
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Сепаратисты захватили СБУ в Донецке за 15 минут.
Донецкую СБУ захватили / ostro.org
Сепаратисты захватили здание Управления СБУ в Донецке. Об этом "ОстроВу" сообщил очевидец.
Эта информация подтверждается записью "Народного ополчения Донбасса" в социальных сетях.
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"Активисты Народного ополчения Донбасса в 03:32 утра организовано, в течение 15 минут захватили СБУ Донецкой области. В данный момент идет ревизия архивно-документальной базы и материально-технического комплекса. Активисты Народного ополчения Донбасса укрепляют периметр здания, организуют огневые точки и готовятся к ответным штурмовым действиям со стороны киевской хунты", - говорится в сообщении.
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