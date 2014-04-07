Ночью неизвестные проникли в СБУ в Донецке
08:40, 07 апреля 2014Политика
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Неизвестные проникли на первый этаж управления СБУ в Донецке.
На фото - сепаратисткий митинг в Донецке / @evgenijevgik
Около 3.40 ночи 7 апреля группа неизвестных граждан проникла на первый этаж здания Управления Службы Безопасносности Украины в Донецкой области.
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Данную информацию "Новости Донбасса" сообщили в пресс-службе областной милиции. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и устаналиваются данные нарушителей.
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