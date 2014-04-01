В АП заявили, что Россия пообещала вернуть украинских пленных в ближайшие дни

Российская сторона заверяет, что украинские военнослужащие, удерживаемые в Крыму, будут освободжены в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины, народный депутат Андрей Сенченко на брифинге.

Читайте такжеКапитана Демьяненко удерживают в севастопольской комендатуре российского флота

Сенченко отметил, что 31 марта в Севастополе участвовал в консультациях вместе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Геннадием Воробьевым. Российскую сторону возглавлял заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам Сенченко, перед российской стороной был поставлен вопрос о том, что на территории Крыма удерживаются капитан 2-го ранга Вячеслав Демьяненко и подполковник Калачев. Также уточняется судьба подполковника Вооруженных сил Украины Анатолия Кальяна, который «исчез 17-го числа в Бахчисарайском районе». В то же время есть информация о том, что он уже на континентальной части Украины.

Как сказал Сенченко, российская сторона заверяет, что ее Вооруженные силы не удерживают украинских военнослужащих, но в то же время отмечает, что они «могут удерживаться другими подразделениями».

Читайте такжеПутин не ограничится Украиной и попытается развалить Евросоюз - The Washington post

По информации заместителя главы АП, удерживать украинских военнослужащих может Федеральная служба безопасности РФ.

Российская сторона «нас заверила в том, что в ближайшие дни этот вопрос на уровне консультаций их ведомств будет решен, и будет решен положительно», - сказал Сенченко.