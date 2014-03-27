Украинские военные захватили навигационную станцию ЧФ РФ в Геническе
26 марта при поддержке БТРа и нескольких военных машин украинцы взяли под контроль навигационную станцию "Марс-75", которая принадлежит Черноморскому флоту РФ.
На территории станции находятся украинские десантники в полном вооружении. Внутрь никого не пропускают. По периметру несколько солдат заняли боевые позиции. По информации сайта, ведется перепись имущества навигационной станции. По словам геничан, которые работают на "Марс-75", российских военнослужащих здесь нет уже два месяца, сообщают Новый Визит.
Напомним, что во времена президенства Виктора Ющенко исполнительная служба неоднократно пыталась выполнить постановление суда о возвращении "Марс-75" государственному предприятию "Госгидрография", но безуспешно, пишет Новый Визит.
А Министерство обороны давно выступает за возвращение из аренды используемых Черноморским флотом России маяков и других гидрографических объектов.