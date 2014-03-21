Обращение украинских моряков к властям: примите решение, мы не знаем, что делать, на нас давят

Об этом говорится в обращении личного состава к и.о. президента, премьеру, министру Обороны, начальнику Генерального Штаба ЗС Украины, сообщает Украинская правда.

"Просим Вас принять конкретное решение относительно наших дальнейших действий в связи с тем, что большинство личного состава не знают, чего им и их семьям ждать в ближайшее время и принять решительных действий относительно решения ситуации, которая сложилась", - сказано в обращении.

Моряки требуют "дать разъяснения в отношении действий военнослужащих, у которых родители находятся на территории Украины, а жены с детьми находятся в АР Крым и наоборот, а также разъяснение о судьбе военнослужащих и их семей, которые проживают на территории АР Крым".

Читайте такжеБатальон морской пехоты в Феодосии назвал свои требования к украинской власти

"Просим Вас утвердить в ближайшее время план эвакуации семей военнослужащих, которые проходят службу в военных частях, дислоцированных на территории АР Крым и оккупированных российскими войсками и предоставить нам эту информацию всеми возможными средствами", - отмечается в заявлении.

Кроме того, военные обеспокоены информацией о случаях привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, которые увольняются из военной службы по контракту (по статье "неполное служебное соответствие") из военных частей ЗС Украины, дислоцированных на территории АР Крым и выезжают на территорию Украины.

Читайте такжеПограничники заявляют, что военные РФ угрожают оружием и выселяют семьи из служебных квартир

"В качестве вариантов наших дальнейших действий нет ни одного, которое бы устраивало военнослужащих ВС Украины.Вражеская сторона предлагает нам сдаться и принять российское гражданство, или выезжать из территории АР Крым без возможности сюда вернуться", - подчеркивают военные.

"Времени ждать у нас нет, потому что нам постоянно присылают угрозы в отношении штурма нашего корабля, а в некоторых случаях угрожают привлечениям к уголовной ответственности", - отметили они.

"Запасов топлива и пресной воды каждый день становиться меньше, выйти из озера Донузлав в открытое море корабли не имеют возможности из-за того, что выход заблокирован затопленными кораблями, поэтому просим Вас как немедленно рассмотреть наше обращение и немедленно принять соответствующее решение", - подчеркивают военные.

"Все военнослужащие нашей части к настоящему времени верные военной присяге и украинскому народу и надеются на ваши немедленные и адекватные решения!" – подчеркнули украинские войска.