Ультиматум от РФ морякам истекает сегодня: предать Украину или покинуть Крым

Напомним, что военным "предложили три варианта: присягнуть России или получить российские паспорта и остаться на полуострове, но уже в качестве гражданских, или же получить по четыре тысячи гривен и навсегда покинуть Крым, сообщает Радио Свобода.

Далее, предполагают военные, возможен силовой вариант. Моряки ждут распоряжений от Минобороны, впрочем там, пока молчат.

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«Если Госдума примет закон, чтобы все здесь национализировать, то мы подпадаем под действие уголовного кодекса Российской Федерации и становимся военными преступниками. Если же мы просто сдаем корабли, то мы по украинскому законодательству будем государственными изменниками», - рассказал офицер одного кораблей, который из соображений безопасности пожелавший остаться не названным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Госдума должна рассмотреть законопроект о присоединении Крыма в состав Российской Федерации. Тогда же истекает срок ультиматума. Если ничего не изменится, экипажи кораблей не исключают силового захвата судов российскими военными. В любом случае, без соответствующего приказа, оставлять корабли не планируют.