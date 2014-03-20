Если РФ попробует захватить восточные регионы, Украина отреагирует жестко - Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил Россию, что Украина жестко отреагирует на попытку России силой захватить восточные регионы и будет защищаться.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил журналистам перед переговорами в Еврокомиссии накануне запланированного на завтра подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Что касается военной агрессии России. Я надеялся и надеюсь на исключительно мирный путь. Но хочу официально предупредить Россию, что попытка захвата Украины, переход границ российскими войсками, анексия восточных областей получит саму жесткую реакцию - в том числе и военную», - сказал Яценюк.
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"Мы дадим достойный ответ, в том числе и военный. Россия должна это знать", - прибавил украинский премьер.
По его словам, Запад и мир в целом должны дать адекватный ответ на отделение Крыма от Украины.
"Здесь выбор между свободой и деньгами. Надеюсь, что европейские партнеры это понимают", - сказал Яценюк, комментируя усиление санкций ЕС против России.
"Россия уничтожает международное право", - прибавил глава правительства.