Политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС подпишут 21 марта

Политическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом подпишут в пятницу, 21 марта, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и лидеры всех 28 стран-членов ЕС в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, распространенном Советом ЕС.

Церемония подписания политической части Соглашения назначена на 9.30 (10.30 по Киеву).

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"Соглашение будет подписано утром в пятницу всеми 28 главами государств и правительств ЕС и премьер-министром Украины Арсением Яценюком", - говорится в сообщении.

Отмечается также готовность ЕС подписать другую часть Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной, которая "вместе с политической частью составляет единый инструмент". Глава Миссии Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что ожидает подписания экономической части Соглашения об ассоциации до конца этого года.

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Как сказал европейский дипломат журналистам, лидеры ЕС обсудят ситуацию в Украине, в частности кризис в Крыму во время рабочего ужина в четверг, 20 марта, в первый день саммита ЕС. В ней примет участие и Яценюк.