США поддерживают идею демилитаризации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

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“Я думаю, что очень многие люди пытаются это сделать реальностью. Я знаю, что генеральный секретарь Пан Ги Мун приедет в Украину. И мы считаем, что такая идея, концепция является очень многообещающей. ООН, Совет безопасности ООН может быть в этом задействован. Должны быть достигнутые определенные договоренности. Мы считаем, что такое направление стоит проработать, и мы пытаемся это сделать реальностью”, - сказала Шерман.