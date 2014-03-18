Генсек ООН опасается, что референдум усугубит ситуацию в Крыму

Он призвал все заинтересованные стороны к конструктивному участию в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса на основе принципов Устава ООН, передает Центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь ООН продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине. В самом начале этого кризиса Генеральный секретарь настоятельно призвал все стороны избегать поспешных шагов в этой и без того сложной и напряженной ситуации", - говорится в заявлении, с которым от имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун глубоко разочарован и беспокоен тем, что референдум в Крыму лишь усугубит ситуацию", - отмечается в обращении.

Пан Ги Мун призвал все стороны работать над поиском решения, которое основывалось бы на принципах Устава ООН, включая уважение единства и суверенитета Украины.

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Глава ООН осудил акты насилия в минувшие выходные дни в Восточной Украине, приведшее к ранениям и гибели людей со всех сторон. Генеральный секретарь вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия и способствовать деэскалации и всеохватывающему национальному диалогу ради достижения политического и дипломатического решения. Глава ООН опасается, что ухудшение ситуации будет иметь серьезные последствия для народа Украины, окажет влияние на положение в регионе и за его пределами.

Пан Ги Мун настоятельно призвал все стороны в Украине, а также тех, кто имеет влияние, избегать любых шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.