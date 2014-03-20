Госдума РФ начала заседание, на котором рассмотрят вопрос присоединения Крыма к РФ (онлайн трансляция)

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением признал соответствующим Конституции РФ «международный договор» о вхождении Крыма в состав РФ.