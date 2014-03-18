Путин: РФ будет защищать интересы русских в Украине политическими и экономическими средствами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обращения к Федеральному собранию, обосновывая аннексию Крыма.

«Скажу прямо, у нас болит душа за все, что происходит сейчас на Украине, что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток, мы все равно не сможем друг без друга», - сказал Путин.

«И скажу еще об одном. В Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. Однако, прежде всего, сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности страны», - добавил он.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

При этом президент РФ заявил, что Россия хочет «дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным государством».

Он отметил, что Украина – это один из ведущих партнеров, у стран множество совместных проектов, которые могут быть реализованы.

«И главное: мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но, повторю: только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме», - сказал Путин.