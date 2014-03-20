Франция обещает предотвратить дальнейшую аннексию украинских территорий – посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

“Мы всегда опаздывали в своих прогнозах. Кто бы мог подумать, что Янукович сначала 15 ноября, а затем 28 и 29 откажется от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Кто бы подумал, что 21 февраля украинская оппозиция будет вести переговоры с Януковичем в присутствии министров иностранных дел Германии, Польши и Франции. И кто бы подумал, что Янукович сядет в самолет и исчезнет из Киева. Поэтому я не буду делать каких-то прогнозов, что произойдет в Украине. Но мы делаем все, чтобы это не произошло. Сейчас нужно поддерживать контакты с местными органами власти в Донецке, Луганске, Харькове и в других регионах, во избежание того, что произошло в Крыму”, - сказал посол Франции.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими войсками Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России двух новых субъектов - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.