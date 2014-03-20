Франция обещает предотвратить дальнейшую аннексию украинских территорий – посол
Посол Франции в Украине Алан Реми не готов сказать, ограничится ли президент РФ Владимир Путин аннексией Крыма, но Франция будет делать все, чтобы не произошла дальнейшая аннексия украинских территорий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.
“Мы всегда опаздывали в своих прогнозах. Кто бы мог подумать, что Янукович сначала 15 ноября, а затем 28 и 29 откажется от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Кто бы подумал, что 21 февраля украинская оппозиция будет вести переговоры с Януковичем в присутствии министров иностранных дел Германии, Польши и Франции. И кто бы подумал, что Янукович сядет в самолет и исчезнет из Киева. Поэтому я не буду делать каких-то прогнозов, что произойдет в Украине. Но мы делаем все, чтобы это не произошло. Сейчас нужно поддерживать контакты с местными органами власти в Донецке, Луганске, Харькове и в других регионах, во избежание того, что произошло в Крыму”, - сказал посол Франции.
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Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими войсками Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.
18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России двух новых субъектов - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.