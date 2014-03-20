Экс-министр обороны считает, что украинские военные не обязаны бежать из Крыма

Внефракционный народный депутат, бывший глава Министерства Обороны Александр Кузьмук настаивает, что украинские войска из Крыма нужно выводить постепенно, после подготовки соответствующих баз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьмук сказал в комментарии журналистам.

Он напомнил, что было принято решение о выведении украинских войск с территории Крыма.

Читайте такжеУкраинские военные в "Бельбеке" открыли огонь по провокаторам

“Украинские войска должны выходить из Крыма достойно. Они выполнили свой долг. Они 23 года обороняли Крым и крымчан”, - сказал депутат.

Кузьмук отметил, что теперь им необходимо создать соответствующие условия на континентальной территории Украины, построить жилье, обустроить военные городки, базы, складі и арсеналы.

“И вывести. Это непросто. Это 14 тысяч только военнослужащих. Это члены семей, это тысячи единиц техники, это десятки тысяч тонн имущества, боеприпасов и так далее. Потому выведение должно быть цивилизованным”, - отметил депутат.

Читайте такжеКомандование тактической группы "Крым" готовится к штурму - журналист

В то же время он напомнил, что Черноморскому флоту РФ давалось сначала 20 лет - до 2017 года на выведение, а затем - до 2042 года.

“Простите, численность украинских войск и Черноморского флота одинакова. Потому моя страна не должна оттуда убегать, и не должна спешить. Она должна создать условия”, - сказал Кузьмук.