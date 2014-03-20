Кравчук и Кучма призвали передислоцировать украинских военных из Крыма на материк

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма обратились к и.о. президента Украины, председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову с просьбой передислоцировать на материк военнослужащих, которые до сих пор находятся в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, заметив, что встреча состоялась по инициативе Кравчука и Кучмы.

«В ходе встречи Президенты Украины выразили полную поддержку новой украинской власти и ее первым шагам в «сверхтрудные и драматичные времена украинской истории»», – говорится в сообщении и отмечается: «По их мнению, военная агрессия и попытка аннексии Крымского полуострова Вооруженными Силами Российской Федерации является недопустимой».

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«Никогда, даже в страшном сне, я не мог подумать, что доживу до той поры, когда российские войска оккупируют Крым», - сказал Кучма.

Кроме того, оба Президента жестко выступили против попыток сепаратизма и провокаций, «которые происходят в некоторых регионах Украины».

По их мнению, власть должна более жестко и бескомпромиссно бороться с преступлениями против государства, его суверенитета и территориальной целостности.

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Вместе с тем, Кравчук и Кучма обратились с просьбой к Турчинову «защитить и сохранить жизни украинских военнослужащих, которые несут службу в трудных и опасных условиях в Крыму».

По их убеждению, необходимо срочно провести их передислокацию на материковую часть Украины.