Россия в дальнейшем будет настаивать на соблюдении прав своих соотечественников за границей - Лавров

08:44, 20 марта 2014
Политика
5 0

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников за рубежом политическими, правовыми и дипломатическими методами.

REUTERS

"Наша линия на защиту интересов россиян, наших соотечественников остается неизменной … Мы будем отстаивать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми методами. И будем настаивать на том, чтобы страны, в которых наши соотечественники оказались, в полной мере уважали их права и свободы", — сказал он, сообщают РИА Новости. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter