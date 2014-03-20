Россия в дальнейшем будет настаивать на соблюдении прав своих соотечественников за границей - Лавров

"Наша линия на защиту интересов россиян, наших соотечественников остается неизменной … Мы будем отстаивать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми методами. И будем настаивать на том, чтобы страны, в которых наши соотечественники оказались, в полной мере уважали их права и свободы", — сказал он, сообщают РИА Новости.