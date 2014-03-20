Армения поддерживает проведенный в Крыму псевдореферендум

Президент Армении Серж Саргсян в разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным в среду обсудил положение, что сложилось после «референдума» в Крыму, и оба «констатировали, что это «очередной образец реализации права народов на самоопределение путем свободного волеизъявления», сообщила пресс-служба армянского руководителя. Об этом пишет Радио Свобода.

В разговоре был сделан акцент на необходимости придерживаться норм и принципов международного права, в первую очередь Устава ООН.

Читайте такжеВ Крыму находятся подразделения семи самых боеспособных частей армии РФ - эксперт

Кроме того, во время разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, президенты также говорили о ходе шагов, которые осуществляются во исполнение постановления Армении о вступлении в Таможенный союз, говорится в сообщении.

В России пресс-служба российского президента сообщила об этом же разговоре гораздо короче и при этом вообще не вспомнила слов поддержки со стороны армянского руководителя. Президенты «обменялись мнениями» в связи с «воссоединением Крыма и Севастополя с Российской Федерацией», заявили в Кремле.

Читайте такжеОппозиционеры Армении "переименовали" площадь Януковича в площадь Нигояна

Президент Армении прошлой осенью под давлением России резко изменил свой тогдашний курс на евроинтеграцию и вместо парафирования уже подготовленного соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом объявил, что страна будет вступать в Таможенный союз под руководством России.

Армения также неофициально поддерживает Нагорный Карабах - сепаратистский регион в соседнем Азербайджане, где живут преимущественно местные армяне, - хотя при этом не пытается аннексировать его и даже формально не признает его самопровозглашенной «независимости».

Читайте такжеАрмения в 2014 году станет полноправным членом Таможенного союза - президент

В Азербайджане, который имеет в своих международно признанных границах неподконтрольный сепаратистский регион, зато во вторник заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет всех государств, в частности Украины.