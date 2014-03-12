Джемилев обсудит с Путиным вывод российских войск из Крыма

"Главное условие - чтобы с нашей территории вывели российские войска. А дальше можем уже обо всем говорить. Я считаю, что ни декларации, ни постановления о крымских татарах не имеют юридической силы, поскольку Верховная Рада Крыма нелегитимна, потому что она поступила как сепаратистская структура. Мы маленький народ, мы воевать один на один с Россией не собираемся", - сказал Джемилев в интервью татарской редакции "Радио Свобода", передает Зеркало недели.

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Мустафа Джемилев прибыл в Москву вечером 11 марта. Он уже разговаривал с послами Украины и Турции в России. Лидер крымских татар поехал в Москву по приглашению бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который предложил ему организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Мустафа Джемилев сказал, что обсудил это предложение с премьер- министром Украины Арсением Яценюком и получил согласие на то, чтобы пообщаться с президентом Путиным об отводе российских военных из Крыма.