УДАР осуждает свободовские методы "кадровой политики"

Об этом заявила народный депутат от УДАРа Ирина Геращенко, комментируя силовое давление на руководителя Национальной телекомпании Украины со стороны некоторых народных депутатов, сообщили в пресс-службе партии.

"Руководство УТ-1 внедряло цензуру на канале и было причастно к искажению картинки украинской действительности, поэтому должно было давно подать в отставку. Но решение вопроса силовым способом дискредитирует и новую власть, и статус народного депутата", - подчеркнула Ирина Геращенко.

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Она отметила, что это подрывает доверие общества и журналистов к действиям власти и ее намерений, в частности, в вопросах кадровой политики.

"Мы еще несколько месяцев назад обращались к бывшему руководству Генпрокуратуры с требованием возбудить дело по факту цензуры на государственном канале, где за деньги налогоплательщиков ежедневно врали гражданам Украины о ситуации в стране. И сегодня стоит это дело открыть и дать оценку внедрению цензуры. Но так же должна быть дана оценка действиям тех народных депутатов, которые позволили себе грубым образом "освобождать" руководство УТ -1", - добавила Ирина Геращенко.