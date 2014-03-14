Задержанный на Херсонщине россиянин является сотрудником военной разведки - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, как напомнили в пресс-центре, 14 марта около 10-и часов в районе временного пункта пропуска «Ченгар» был задержан гражданин РФ, следовавший в сторону АР Крым.

Во время личного осмотра у задержанного обнаружен автомат АКС-74 с 5 магазинами, снаряженными боевыми патронами. Он был одет в черную форму спецназовца без опознавательных знаков, отметили в СБУ.

«При себе иностранец имел несколько удостоверений на разные фамилии. Службой безопасности Украины изъят документ, подтверждающий, что задержанный является сотрудником военной разведки вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин РФ выполнял шпионско-диверсионные задания на территории Херсонской области, прибавили в СБУ.

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Управлением СБ Украины в Херсонской области осуществляются безотлагательные оперативно-следственные действия по установление сообщников нарушителя.

Соответствующие документы по этому делу направлены в Европейский суд по правам человека для приобщения к доказательной базе заявления № 20958/14, Украина против России, от 13 марта 2014 года, проинформировали в пресс-центре.

«СБУ будет уделять особое внимание, чтобы все факты незаконной, опасной деятельности, которая грубо нарушает Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, принимались к сведению Европейского суда по правам человека и Совета безопасности ООН», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что российский военнослужащий, задержанный вблизи Ченгара, проходит службу в Чеченском батальоне «Восток». По словам задержанного, этот батальон передислоцирован в АРК и размещен в г. Джанкой, а он является стрелком-помощником гранатометчика.