Пограничники возле Чонгара задержали солдата из чеченской части

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Им оказался уроженец Чечено-Ингушской АССР 1985 года рождения, военнослужащий воинской части 27777 Рамзан Сусаров. В багажнике автомобиля, на котором передвигался военнослужащий, обнаружили автомат АК и 180 патронов к нему, пистолет Макарова, а также военную форму и бронежилет.

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При проверочных мероприятиях выяснилось, что он проходит службу в батальоне с местом дислокации в населенном пункте Калиновка Чеченской Республики. Также он сообщил, что этот батальон передислоцирован в АРК и размещен в городе Джанкой и он является стрелком-помощником гранатометчика.

Солдат передан компетентным правоохранительным органам.

Напомним, лично президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные должностные лица России неоднократно отрицали наличие российских войск на территории Украины. В частности, 5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «ерундой» и провокацией многочисленные фото- и видеодоказательства присутствия российских солдат и военной техники в Крыму.

Путин же днем ранее выразил уверенность, что полностью экипированные люди в бронежилетах, с автоматическим оружием, пулеметами и гранатометами, которые передвигаются на БТРах и "Тиграх" с российскими номерами - это "силы самообороны Крыма" стихийно созданные из местных жителей.