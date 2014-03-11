На аэродроме Бельбек начался пожар



Об этом сообщают украинские военнослужащие на созданном ими в соцсетях сайте.

В частности, как отмечается в сообщении, «в 20.50 из окон административных зданий части был замечен пожар на аэродроме, который находится под «охраной марсиан» (спецподразделений РФ).

В той стороне находятся служебные здания аэродрома и склады с оружием. Звонка от «марсиан» по этому поводу не поступало».

Военнослужащими в направлении пожара немедленно был направлен пожарный автомобиль в сопровождении командира бригады Юлия Мамчура.

Кроме того, украинские военнослужащие отмечают, что за час до этих событий, произошло отключение энергоснабжения на территории административных зданий части.