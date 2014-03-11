На аэродроме Бельбек начался пожар
22:04, 11 марта 2014Политика
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На территории аэродрома Бельбек начался пожар.
На аэродроме Бельбек начался пожар / belbek62.com.ua
Об этом сообщают украинские военнослужащие на созданном ими в соцсетях сайте.
В частности, как отмечается в сообщении, «в 20.50 из окон административных зданий части был замечен пожар на аэродроме, который находится под «охраной марсиан» (спецподразделений РФ).
В той стороне находятся служебные здания аэродрома и склады с оружием. Звонка от «марсиан» по этому поводу не поступало».
Военнослужащими в направлении пожара немедленно был направлен пожарный автомобиль в сопровождении командира бригады Юлия Мамчура.
Кроме того, украинские военнослужащие отмечают, что за час до этих событий, произошло отключение энергоснабжения на территории административных зданий части.
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