В Донецке проходит внеочередная сессия облсовета и пророссийский митинг

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около тысячи человек.

депутаты рассматривают на сессии три вопроса: об общественно-политической ситуации в Донецкой области; о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета и избрание нового главы облсовета.

Открыл сессию заместитель председателя областного совета Александр Кравцов, который объявил о том, что председатель Донецкого областного совета Андрей Федорук написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты проголосовали и поддержали отставку Федорука.

На должность главы облсовета Кравцов предложил экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. В сессионном зале началось обсуждение его кандидатуры.

Здание Донецкой облгосадминистрации, в котором проходит сессия облсовета, охраняется усиленными нарядами милиции. Центральный вход заблокирован милицией, на площади перед центральным входом продолжается пророссийский митинг. Митингующие пришли с многочисленными флагами Российской Федерации, с георгиевскими лентами и требуют от депутатов облсовета проведения референдума о будущем Донецкого региона.

Как сообщал УНИАН, 1 марта во время митинга сторонников России на площади им. Ленина многотысячная толпа избрала «народным губернатором» Павла Губарева, который называет себя командиром так называемого «Народного ополчения Донбасса».

Выступая за присоединение Донбасса к России, Губарев заявил, что жители Донецкого региона не должны подчиняться нынешнему председателю Донецкой ОГА Андрею Шишацкому, «предавшему народ Донбасса» и принявшему новую власть в Киеве.

Митингующие окружили здание Донецкой облгосадминистрации и не стали слушать ни Шишацкого, ни мэра Донецка Александра Лукьянченко.

Под крики митингующих «Молодцы!» и «Россия!» был сорван флаг Украины с флагштока перед зданием областной государственной администрации и водружен флаг России.

Источник сообщил УНИАН, что в Донецк прибыли около 100 граждан России для участия в политических пророссийких митингах.

2 марта исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов назначил Сергея Таруту председателем Донецкой ОГА, освободив от этой должности Шишацкого.