Украина может перекрыть государственную границу с Россией
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема не исключает, что границы между Украиной и Россией могут быть перекрыты.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Шустер Лайф" на "5-м канале".
«Решается вопрос по перекрытию Государственной границы и установлению жесткого контроля о пересечении границы гражданами России», - отметил Ярема.
Он подтвердил факты доставку на пророссийские митинги в восточные регионы Украины граждан России.
«На митинги привлекаются лица, привезенные с Российской Федерации - это мы доказываем сегодня документально» , - сказал он.
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По словам Яремы, подтверждаются факты завоза автобусами граждан РФ, при этом сегодня проверяется информация о содействии пограничников такой перевозке за вознаграждение.
Ярема сообщил, что открываются уголовные дела по факту каждого из решения советов, которые носят сепаратистский характер.