Украина может перекрыть государственную границу с Россией

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Шустер Лайф" на "5-м канале".

«Решается вопрос по перекрытию Государственной границы и установлению жесткого контроля о пересечении границы гражданами России», - отметил Ярема.

Он подтвердил факты доставку на пророссийские митинги в восточные регионы Украины граждан России.

«На митинги привлекаются лица, привезенные с Российской Федерации - это мы доказываем сегодня документально» , - сказал он.

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По словам Яремы, подтверждаются факты завоза автобусами граждан РФ, при этом сегодня проверяется информация о содействии пограничников такой перевозке за вознаграждение.

Ярема сообщил, что открываются уголовные дела по факту каждого из решения советов, которые носят сепаратистский характер.