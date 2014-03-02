Луганский облсовет объявил Киев нелегитимным. Депутаты говорят, их заставили

Об этом сообщает пресс-служба Луганского облсовета на своем официальном сайте.

Как стало известно УНИАН, данное решение депутаты приняли на продолжении сегодняшней сессии, уже после того, как журналисты покинули здание ЛОГА. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника управления ЛОГА Андрей Дихтяренко.

«Я позвонил Андрей Шаповалову (депутат Луганского областного совета – УНИАН), который как депутат остался внутри здания (в свой день рождения). Говорит, депутатов завели в сессионный зал, и не будут выпускать, пока не проголосуют за недоверие к центральной власти. Толпа с российскими флагами взяла в осаду здание облсовета, где депутаты приняли недостаточно радикальное, на их взгляд, решение, и требует его переголосовать - а пока не переголосуют, никого из здания облсовета не выпускали. Из осажденного здания передают: депутатов Луганского облсовета таки заставили проголосовать за недоверие новому правительству. Только после этого толпа согласилась выпускать депутатов из здания», - написал Дихтяренко.

Данное решение депутаты приняли в дополнение к обращению, которое намерены отправить в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня после окончания сессии Луганского областного совета, рассматривавшей вопрос «Об общественно-политической ситуации в стране», все выходы из здания облгосадминистрации оказались заблокированы. Около 70 представителей «Луганской гвардии» в масках, вооруженные битами и палками попытались установить флаг Российской Федерации на крыше здания облгосадминистрации. Они скандировали «Донбасс!» и требовали немедленно зачитать им решение сессии. Спустя полчаса после начала блокирования, журналистов удалось вывести, депутаты остались внутри здания ЛОГА.

На сессии депутаты Луганского областного совета приняли обращение к Верховной Раде, в котором заявили, что в случае эскалации конфликта они оставляют за собой право «обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации».

Депутаты, в частности, потребовали: проведения референдума по вопросу федерального устройства Украины, придания официального статуса второго государственного русскому языку, немедленного прекращения преследования силовиков, которые находились в Киеве во время акций протеста.

Также луганские депутаты требовали не допустить сокращения объема социальных гарантий и повышения тарифов.

Еще ряд требований касаются разоружения всех незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Украины, запрета политических партий профашистского или нацистского толка, гарантирования безопасности граждан, отмены цензуры в СМИ, и полного согласования всех кадровых назначений с областными властями.