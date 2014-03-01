В Донецке на митинге отставки губернатора требовали приезжие россияне

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, сегодня на митинг перед ОГА собралось более 10 тыс. людей, чтобы выразить свое отношение по поводу сложной политической ситуации, в Украине.

В своем выступлении председатель Донецкой областной администрации Шишацкий четко выразил свою позицию: «Буду защищать интересы Донбасса и его жителей. Я за единую и неделимую Украину! Но я хочу, чтобы Донбасс уважали. Уважали его самобытность. Мы будем говорить на русском языке! Мы будем молиться в наших храмах! Мы будем чтить наши традиции, связанные с героической историей Великой Отечественной войны!».

Большая часть людей, собравшихся на площади у здания облгосадминистрации, его поддерживала. Но в рядах мирных митингующих находилось около 70 человек с российскими флагами, которые все время перекрикивали выступающих на митинге. Когда объявили минуту молчания по погибшим в Киеве, с их стороны раздавались циничные выкрики. Когда выступал священник и призывал всех к миру – были все те же бездумные возгласы. Время от времени они скандировали «Беркут! Беркут!», но даже когда выступал представитель этого подразделения, его тоже не слушали и перекрикивали, демонстрируя тем самым полное неуважение к жителям донецкого региона, к его духовным ценностям, подчеркнуто в сообщении.

Люди, стоящие с ними рядом, утверждали, что это – не жители Донецкой области, а приезжие «туристы» из России. «Донецк – русский город», - выкрикивали они и требовали отставки губернатора, все-время искажая его фамилию, подчеркнуто в сообщении.

После митинга глава региона дал короткий брифинг журналистам. Он еще раз заявил о своей позиции, суть которой в следующем: «Украине не сможет быть без Донбасса, а Донбасс без Украины. Разговоры о федерализации сейчас не своевременны, потому что страна ослаблена».

Однако Шишацкий отметил, что Донбасс будет отстаивать свое законное право говорить на русском языке, посещать церкви московского патриархата. Губернатор также считает, что Донецкий регион имеет право на расширение полномочий органов местного самоуправления, особенно в части контроля за отчислением налогов.

Во время брифинга, который проходил в вестибюле облгосадминистрации радикально настроенные митингующие, пришедшие под российскими флагами, начали бросать предметы, похожие на дымовые шашки и прорываться в здание администрации. Их не пропустили сотрудники милиции, тогда митингующие и сняли с флагштока флаг Украины и водрузили российский триколор.

Чтобы не допустить массовых столкновений, люди, поддерживающие легитимную региональную власть, покинули митинг. Их требования относительно территориальной целостности Украины, статуса русского языка и экономической самостоятельности регионов региональная власть поддерживает и будет ретранслировать эти требования в Верховную Раду.