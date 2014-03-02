Украина призывает страны-члены Совбеза ООН сделать все возможное для прекращения российской агрессии

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

"Мы призываем всех членов ООН, в частности членов Совета Безопасности, сделать все возможное сейчас для прекращения агрессии Российской Федерации против Украины... Мы призываем все государства-члены ООН продемонстрировать солидарность с украинским народом и защитить суверенитет и территориальную целостность Украины. Все еще есть шанс для этого", - отмечает Сергеев.

Он отметил, что российские войска уже нелегально вошли на территорию Украины в Крыму, планируя дальше расширить свое военное присутствие под незаконным поводом защиты русскоязычного населения.

"Эти действия Российской Федерации являются актом агрессии против Украинского государства, грубым нарушением международного права, несущим серьезную угрозу суверенности и территориальной целостности нашей страны, а также миру и стабильности во всем регионе", - подчеркнул Сергеев.

Читайте такжеМИД Украины: РФ отказывается участвовать в переговорах в рамках Будапештского меморандума

Он обратил внимание на то, что Российская Федерация отказалась выполнять свои обязательства страны-гаранта Украины в соответствии с Будапештским меморандумом, который обязывает Россию, а также других постоянных членов Совета Безопасности ООН воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности Украины. Также Россия официально отвергла предложение Украины провести безотлагательно двусторонние консультации (в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года).

Кроме того, подчеркнул Сергеев, Российская Федерация грубо нарушила базовые принципы Устава ООН, который обязывает все государства-члены избегать угроз или применения силы по отношению к территориальной целостности и политической независимости любого государства.

Читайте такжеГлава МИД Турции: стабильность в Украине является важной для всей Евразии

"Столкнувшись с объявлением военной интервенции относительно Украины, правительство Украины обратилось с просьбой созвать срочное открытое заседание Совета Безопасности ООН ради осуществления всех возможных мер для прекращения агрессии», - отметил Сергеев.

Кроме этого, Украина обращается к странам-гарантам по Будапештскому меморандуму (США, Великобритания, Франция и Китай) немедленно отреагировать с целью предотвращения интервенции", - отмечается в заявлении.