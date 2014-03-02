Военкоматы Киева начали мобилизацию.

С самого утра воскресенья столичные военкоматы начали мобилизацию военнообязанных мужчин. Об этом сообщили сами мобилизованные, добровольцы и сотрудники военкоматов. В частности, с самого утра 2 марта идет запись военнообязанных мужчин в Оболонском районе, сообщает Украинская правда.

Сотрудники просят за официальными комментариями обращаться в Министерство обороны, а неофициально рассказывают, что их вызвали на работу, как на обучение, с задачей начать формировать списки.

По их словам, часть мужчин они обзвонили, многие пришли сами.

"Мужчины приходят, приходят с самого утра. Сами, сознательно", - отметила сотрудница.

Один из жителей района Владислав также сообщил, что с самого утра пришел в военкомат с военным билетом и паспортом.

Ему предложили или подождать 5 дней до официальной мобилизации и тогда поехать в определенную воинскую часть, или уже сейчас заниматься обороной района и помогать формировать призыв.

"Я решил подождать 5 дней до официального призыва", - отметил он.

Кроме Оболони в Киево-Святошинском районе повестки приносили домой с самого утра, в Днепровском районном военкомате часть мужчин вызывали повестками и по телефону, часть пришла сама.

Как известно, СНБО 1 марта принял решение о приведении в полную боевую готовность армии и проведении учебных сборов с военнообязанными в необходимом количестве. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввел его в действие.