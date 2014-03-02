Десятки тысяч жителей Николаева вышли поддержать единую Украину (фото)

На митинге также присутствуют ректоры николаевских университетов, директоры школ, депутаты городского и областного советов, руководство коммерческих и коммунальных предприятий.

Первым перед людьми выступил председатель Николаевского областного совета Тарас Креминь, который призвал почтить минутой молчания всех погибших в столкновениях в Киеве. После он отметил, что в сегодняшнем митинге принимают участие работники аграрной сферы, интеллигенция, именитые спортсмены, работники коммунального хозяйства, которые вышли за мир в Николаеве, сообщают НикВести.

Люди постоянно прибывают к скверу "Совета Европы".

Движение транспорта по улице Садовой заблокировано. Участники акции стоят даже на проезжей части от улицы Большая морская и к проспекту Ленина.