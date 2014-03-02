СНБО приводит армию в полную боеготовность

Об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий на брифинге в Верховной Раде.

Он отметил, что второй пункт решения СНБО тайный.

Кроме того, решением СНБО предусмотрено, что Министерство обороны Украины должно организовать и провести учебные сборы с военнообязанными во время и сроки, определенные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Указом, в соответствии с решением СНБО, Кабмину поручено безотлагательно выделить необходимые финансовые, материально-технические и другие ресурсы для надлежащего обеспечения безопасности прав и интересов граждан Украины, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ Украины.

Также Министерство иностранных дел Украины должно безотлагательно обратиться к внешнеполитическим ведомствам отдельных государств — подписантов меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года — США, Великобритании и Северной Ирландии с призывом обеспечить безопасность Украины и провести соответствующие консультации официальных лиц в Киеве.

Министерство внутренних дел Украины должно обеспечить усиленную охрану объектов энергетики и критической инфраструктуры.

Парубий отметил, что также указом предусмотрено создать оперативный штаб по вопросам реагирования на ситуацию в Автономной Республики Крым и городе Севастополе во главе с секретарем СНБО. В этот оперативный штаб должны войти представители правительства, Министерства обороны Украины, МВД, Администрации Государственной пограничной службы, СБУ, Генштаба ВСУ и Генпрокуратуры, а также представители властей Крыма и Севастопольской городской государственной администрации.

Штаб должен обеспечивать мониторинг информации и разрабатывать мероприятия по предотвращению возникновения угроз нацбезопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.