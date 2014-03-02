У Министерства обороны РФ правоохранители начали задерживать участников акции против войны России с Украиной
В Москве правоохранители начали задерживать участников акции против войны России с Украиной возле Министерства обороны РФ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент задержано не менее 10 человек.
Российский ОМОН оцепил тротуары, которые ведут к зданию военного ведомства.
У здания находится несколько сотен российских граждан. Участники акции скандируют: «Нет войне!». Многие участники акции пришли с Государственными флагами Украины.
Также ОМОНовцы задержали несколько человек, которые пели Государственный Гимн Украины.
Возле здания Минобороны усилены меры безопасности, стоят автозаки и несколько автобусов с бойцами ОМОНа.
Полиция предупреждает, что акция не согласована с властями.
Некоторые автомобили, которые проезжают мимо Минобороны, одобрительно сигналят.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.
В соцсетях российские граждане объявили об организации двух акций в Москве против войны России с Украиной.
Одной - у Минобороны РФ, другой - на Манежной площади, Красной площади и Тверской улице.