У Министерства обороны РФ правоохранители начали задерживать участников акции против войны России с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент задержано не менее 10 человек.

Российский ОМОН оцепил тротуары, которые ведут к зданию военного ведомства.

У здания находится несколько сотен российских граждан. Участники акции скандируют: «Нет войне!». Многие участники акции пришли с Государственными флагами Украины.

Также ОМОНовцы задержали несколько человек, которые пели Государственный Гимн Украины.

Возле здания Минобороны усилены меры безопасности, стоят автозаки и несколько автобусов с бойцами ОМОНа.

Полиция предупреждает, что акция не согласована с властями.

Некоторые автомобили, которые проезжают мимо Минобороны, одобрительно сигналят.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

В соцсетях российские граждане объявили об организации двух акций в Москве против войны России с Украиной.

Одной - у Минобороны РФ, другой - на Манежной площади, Красной площади и Тверской улице.