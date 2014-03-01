Воздушное пространство над аэропортом «Симферополь» закрыто

В связи с ограничениями в использовании воздушного пространства над Автономной Республикой Крым аэропорт «Симферополь» временно не принимает рейсы.

Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

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Так, отменены 16 рейсов в направлении Киева, Москвы, Стамбула. Вечерний рейс в 21.00 из Киева будет принят по расписанию.

В то же время, Министерство транспорта России не получало официальных уведомлений о блокировке воздушного пространства над Крымом, сообщает ИТАР-ТАСС.