Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 августа, снизился на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 августа, подешевел до 48,54 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 6 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 26 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,27 грн/евро, а курс продажи - 48,05 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 6 августа, составляет 114 089 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 758 100 грн.

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