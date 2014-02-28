Аэропорт "Симферополь" отменил в пятницу все рейсы из Турции и два вечерних из Киева

Международный аэропорт "Симферополь", по территории которого в пятницу передвигались несколько десятков вооруженных автоматами людей без опознавательных знаков и в камуфляже, отменил сегодня все рейсы в Турцию и из этой страны - в целом пять, а также два вечерних рейса из Киева.

Остальные 11 рейсов на вылет и прилет (города Москва и Киев) выполнены. Это можно увидеть на он-лайн табло госпредприятия. Причина отмены семи рейсов на официальном сайте не указана.

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