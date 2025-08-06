По словам Олега Апостола, РФ будет очень трудно.

На Сумщине и Курщине сейчас ситуация частично стабилизирована. В частности населенный пункт Андреевка ВСУ уже освободили, еще один будет деоккупирован в ближайшее время. Об этом рассказал новый командующий Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Олег Апостол в интервью "Телеграфу".

По его словам, сейчас на этих направлениях ведется активная работа.

В "Телеграфе" уточнили, что после записи этого интервью, военные части и подразделения Сил обороны Украины освободили поселок Кондратьевка.

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"Мы постоянно работаем не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом. Например, изменили принцип ведения огня и имеем хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, однако не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью", - подчеркнул Апостол.

Он добавил, что сейчас готовит сразу два сюрприза армии РФ, для одного из них он уже все имеет, а для другого нужны ресурсы и время, но это планируется реализовать совсем скоро.

"Если все удастся, врагу будет очень трудно. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти - Ред.), что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными", - анонсировал командующий ДШВ.

Когда у Апостола спросили, что есть угроза оккупации РФ для Сум или окружения города, он ответил:

"Силы обороны Украины должны быть готовыми ко всем сценариям. Обострение на Сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций. Как мы уже говорили, сейчас ситуация непосредственно на линии соприкосновения частично контролируемая. Может ли враг перебросить больше резервов и активизировать здесь наступление? Безусловно".

Командующий подчеркнул, что по состоянию на конец июля прямой угрозы для Сум нет, не считая обстрелов. Если ситуация ухудшится, что гражданское население получит всю необходимую информацию для осуществления эвакуации.

"Но Силы обороны в целом, и воинские части ДШВ в частности, делают все, чтобы удержать врага как можно дальше и оттеснить к границе. Можем посмотреть на примере Покровска, что активные бои там начались еще год назад, и сразу появились прогнозы диванных "экспертов" о быстрой оккупации города. Однако ситуацию выровняли и город удержали. Покровск остается под контролем Украины, несмотря на ухудшение ситуации. Но прошел целый год, и мы понимаем, какой ценой это может произойти. Это война, и здесь динамика", - предупредил Апостол.

Командующий ДШВ подытожил, что Украина недооценила тезис "хочешь мира - готовься к войне" после обретения независимости, однако за последние 10-11 лет такой урок должен быть выучен.

"Надо постоянно вкладываться в построение и развитие Вооруженных Сил Украины, чтобы в критический момент ты мог на них рассчитывать. А не ждать, пока враг будет в километре от тебя, и только тогда думать о каких-то фортификациях и защите", - считает Герой Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

В то же время издание The Telegraph рассказало о ситуации в Сумской области. Отмечается, что перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских оккупантов, которые отказывались атаковать украинские позиции, оправдываясь "надуманными причинами".

В частности один из военных блогеров РФ сообщил, что российские силы оказались в окружении в районе Олеськиевки Сумской области.

"Они нас зажали. С трех сторон вода, а с четвертой - украинцы", - написал он.

Также в Генштабе ВСУ отреагировали на информацию об окружении в Покровске. Там опровергли такие данные и отметили, что украинские войска продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

"Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска", - добавили в Генштабе.

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