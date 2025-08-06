Аналитики считают, что рынок сможет переварить отказ Индии от российской нефти.

Цены на нефть 6 августа выросли на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Индии из-за ее закупок российской нефти. Хотя днем ранее котировки упали до пятинедельного минимума, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 43 цента, до 68,07 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 40 центов, до 65,56 доллара за баррель.

Во вторник Трамп вновь пригрозил повышением пошлин на индийские товары из-за закупки страной российской нефти. Американский лидер также отметил, что снижение цен на энергоносители будет стимулировать Владимира Путина к прекращению российско-украинской войны.

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Аналитики ING не исключают, что после Индии под таможенным прицелом США может оказаться Китай. В то же время эксперты добавляют, что остается много неопределенности относительно введения США пошлин для покупателей российской нефти.

"Если Индия прекратит покупать российскую нефть на фоне таможенных угроз, мы считаем, что рынок сможет справиться с потерей этого предложения", - добавили они.

Росту цен также способствовала статистика запасов нефти в США. По данным источников Reuters, на прошлой неделе запасы "черного золота" в Штатах упали на 4,2 миллиона баррелей.

Цены на нефть и ультиматум Трампа и ультиматум Трампа

4 августа цены на нефть снизились на фоне договоренности об очередном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ с сентября. С апреля 2025 года страны-члены картеля объявили об общем росте добычи на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

На следующий день, 5 августа, нефть продолжила дешеветь даже после очередной угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Индии.

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