Цивинский прошел полиграф: нардеп сказал, когда его могут назначить на должность в БЭБ

Нардеп Юрчишин считает, что назначение может состояться уже сегодня.

Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинский прошел полиграф.

Об этом он сообщил в комментарии Общественному. По его словам, Служба безопасности уже подала в Кабмин результаты полиграфа, но это информация с ограниченным доступом.

"Суспільне" обратилось за комментарием в СБУ, однако пока ответа еще не получили.

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Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин написал в Facebook, что назначение Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности Украины может состояться сегодня, 6 августа, на заседании Кабинета Министров Украины

"Конечно, должно было быть уже несколько недель назад, еще старым составом правительства. Но как всегда, грабли стояли на дороге. Ну страшно назначать детектива НАБУ, который победил на прозрачном конкурсе, руководителем еще одной правоохранительной структуры. И все шишки набиты, все полиграфы пройдены (это не шутка, Александр добровольно пришел на "детектор лжи", чтобы снять все вопросы)", - отмечает он

Юрчишин отметил, что заседание правительства сегодня в 10.30. "Юлия Свириденко, госпожа премьер - ваш ход!

Напомню, назначение руководителя БЭБ согласно закону было одним из требований протеста "людей с картонками". Следим за руками", - отметил он.

Назначение директора БЭБ

Как сообщал УНИАН, Александр Цивинский стал победителем конкурса на должность директора БЭБ, но не был назначен на эту должность.

Эксперты и международные органы критикуют украинское правительство за неназначение главы Бюро экономической безопасности, выбранного на конкурсе. Это стало одной из главных тем критики в отношении предыдущего Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале сообщила, что правительство договорилось с кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности о прохождении им полиграфа.

Она отметила, что 1 августа поговорила с Цивинским и они согласовали как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом - договорились о прохождении полиграфа. По ее словам, это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше.

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