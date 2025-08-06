Андрей Рыженко считает, что россияне создали морской дрон больше с пропагандистской целью.

Россияне создали морской дрон больше с пропагандистской целью как зеркальный ответ на украинские морские дроны, поскольку основная задача этого дрона - для россиян неактуальна. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004-2020х годах Андрей Рыженко в эфире Киев24.

По его словам, ничего экстраординарного в морском дроне-камикадзе он не видит, это классическая компановка, фактически так же построены украинские дроны "Магура" или другие.

"Это небольшое суденышко. Самое главное, надо разобраться, для чего этот дрон нужен россиянам. Потому что мы наши дроны ударные используем для борьбы с надводными кораблями противника и у нас есть успех. Потому что больше половины тех потерь, которые имели россияне за этот период, как раз они были связаны с ударами нашими морскими дронами. То есть мы топили и патрульные корабли, и десантные корабли, и ракетные катера как раз использованием дронов. У Украины таких кораблей нет, такого класса. И поэтому основная задача этого дрона для россиян - она очень неактуальна", - пояснил Рыженко.

Видео дня

Он напомнил, что Украина разработала морские дроны на фоне того, что у нас были проблемы с наличием крылатых ракет и других средств воздушного или морского нападения не было. Поэтому мы нашли такой путь.

"Я думаю, что строительство этих дронов россиянами - это чисто зеркальный ответ будто бы нам. То есть не потому, что они им нужны, а для того, чтобы показать их населению в пропагандистских целях: мы тоже их сделали", - продолжил Рыженко.

По его информации, для изготовления этих дронов Россия использует и иностранные компоненты, которые сама производить не может.

"То есть они должны их (комплектующие) закупать за рубежом. Я могу сказать, что например, двигатели: единственное место, где они могут их закупать - это Китай. И у России очень негативный опыт покупки двигателей у Китая для их корветов", - отметил Рыженко.

Он подверг сомнению, что на видео, которое распространили российские каналы об испытаниях "Мурена-300", этот дрон смог взорвать цель.

"Лично у меня было впечатление, что что-то было заложено в мишень до того, как этот дрон в нее попал. И это видео, оно демонстрируется с пропагандистской целью, типа какие они мощные. Я не думаю, что у такого маленького дрона есть столько взрывчатки, чтобы он привел к такому взрыву, как мы видим. Думаю, это было срежиссировано, а дрон только инициировал взрыв возможно", - сказал капитан.

Что касается использования этих дронов против населения, то, по мнению Рыженко, теоретически это возможно. Но Украина может их перехватывать.

"У нас есть чем наносить поражения и выводить из строя эти морские дроны. Поэтому не надо поднимать какую-то панику. Надо просто отслеживать ситуацию... У нас есть способ борьбы - мы имеем достаточно большое количество маневренных катеров и это самый эффективный метод борьбы с этими дронами. Таким образом и россияне ведут борьбу с нашими дронами - используют также небольшие катера типа "Раптор". И таких средств у нас есть гораздо больше чем в России", - сказал он.

Рыженко также отметил, что случаи запуска россиянами этих дронов были "очень одноразовые". Он считает, что стране-агрессору трудно технологически будет реализовать идею массового применения этих дронов, потому что составляющие-компоненты надо закупать за рубежом. Ну, и характер противодействия наших сил обороны будет мешать.

Российские морские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце стало известно, что во время военно-морских учений в Балтийском море россияне испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в интернет-сети.

При этом, по данным ГУР, в начале июня россияне применили морской дрон типа "Мурена-300" для атаки на город Южное Одесской области.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что россияне использовали экспериментальные модели морских дронов, но те не достигли цели - сдетонировали еще на подходах к территориальным водам Украины.

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