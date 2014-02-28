Госпогранслужба Украины сообщает о попытке блокирования Севастопольского отряда

Возле Севастопольского отряда морской охраны находятся военнослужащие ЧФ РФ, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как говорится в сообщении, утром 28 февраля произошла попытка блокирования Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Около 30 вооруженных людей, которые не представились, на четырех автомобилях прибыли в Севастопольский отряд морской охраны. Пограничниками данные лица были идентифицированы как военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ, отмечается в сообщении Госпогранслужбы. Они расположились перед КПП отряда и окружили все подступы. На высотах вокруг отряда размещены снайперы.

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Позже к КПП прибыл руководитель группы российских военнослужащих капитан 1 ранга Александр Толмачев. Он заявил, что требования блокирующих, чтобы никто не покидал часть. Они якобы выполняют требования постановления Совета Безопасности Крыма – не допустить захвата оружия экстремистами. После переговоров с командиром отряда российские военнослужащие отошли на 25 метров от КПП и ведут наблюдение.

Также утром ракетный катер ЧФ РФ «Ивановец» остановился на расстоянии 5-ти кабельтовых от берега на рейде Балаклавской бухты, якобы из-за поломки двигателя.