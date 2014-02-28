В Крыму ракетный катер ЧФ РФ заблокировал выход украинским пограничным кораблям - источник

Ракетный катер ЧФ РФ сегодня утром подошел на внешний рейд Балаклавской бухты под Севастополем, чем фактически заблокировал выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Севастополе, приближенный к украинским морским пограничникам.

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Кроме того, на улицах города Севастополя появился еще один бронетранспортер морской пехоты ЧФ РФ – на площади Ушакова, у здания Матросского клуба ЧФ РФ.

Корреспонденту УНИАН пока не удалось уточнить эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ – телефон пресс-службы не отвечает.

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Как сообщал УНИАН, под Севастополем более 300 военных с автоматами продолжают контролировать аэропорт и аэродром «Бельбек».

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в силовых структурах Севастополя, люди и военная техника принадлежат бригаде морской пехоты Черноморского флота России.