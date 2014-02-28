В Крыму ракетный катер ЧФ РФ заблокировал выход украинским пограничным кораблям - источник
Кроме того, на улицах города Севастополя появился еще один бронетранспортер морской пехоты ЧФ РФ.
Ракетный катер ЧФ РФ сегодня утром подошел на внешний рейд Балаклавской бухты под Севастополем, чем фактически заблокировал выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Севастополе, приближенный к украинским морским пограничникам.
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Кроме того, на улицах города Севастополя появился еще один бронетранспортер морской пехоты ЧФ РФ – на площади Ушакова, у здания Матросского клуба ЧФ РФ.
Корреспонденту УНИАН пока не удалось уточнить эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ – телефон пресс-службы не отвечает.
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Как сообщал УНИАН, под Севастополем более 300 военных с автоматами продолжают контролировать аэропорт и аэродром «Бельбек».
Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в силовых структурах Севастополя, люди и военная техника принадлежат бригаде морской пехоты Черноморского флота России.