Кроме ограничений со стороны Украины, есть еще требования принимающей страны.

Украинцы часто путешествуют и выезжают за пределы нашего государства. Однако важно знать, как не нарушить закон при пересечении границы. Это особенно важно, когда речь идет о табачных изделиях.

Сегодня рассмотрим, сколько пачек сигарет можно провозить через границу Украины.

Вывоз табачных изделий

Если вы путешествуете на поезде, автобусе или личной машине, вы можете взять с собой в дорогу максимум такое количество:

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сигарет - 40 шт;

сигарилл - 20 шт;

сигар - 10 шт;

табака - 50 г.

При этом надо учитывать, что нельзя одновременно взять все из этого списка. Если у вас с собой 20 сигарет (одна пачка), то вы можете прихватить только пять сигар.

Когда из нашей страны можно было путешествовать с помощью самолетов, то в багаже без проблем было разрешено провозить целый блок сигарет (десять пачек), 0,25 кг табака или 50 сигар на каждого пассажира.

Отдельно рассмотрим электронный сигареты. Их также можно вывозить в маленьком количестве. Всего две единицы на человека. Объем жидкости для парения также ограничен. Для наземного транспорта это до 10 мл, а по морю или воздуху - до 50 мл.

Касательно никотиновых подушечек особых ограничений нет, так как они не содержат табак.

Несмотря на общие рекомендации, важно также понимать ограничения, которые выдвигает принимающая сторона. Рассмотрим сколько сигарет можно ввозить в Польшу и другие страны.

Ввоз табачных изделий - огарничения и запреты

Начнем с того, сколько пачек сигарет можно ввозить в Польшу. В наземном транспорте поляки разрешают провозить две пачки (40 сигарет), десять сигар, 20 сигарилл или 50 граммов табака.

Такие же требования выдвигают Словакия и Венгрия.

У Румынии и Молдовы менее жесткие рамки. Туда разрешено провозить до 200 сигарет, 50 сигар, 100 сигарилл весом по 3 грамма (в Румынию), 0,25 кг табака на одного пассажира. Важно: общий вес не должен превышать четверть килограмма (250 г).

Если вы планируете ввозить большее количество, то нужно будет подать декларацию таможенникам.

Если говорить о вейпах, то есть ряд стран, в которые ни в коем случае нельзя их ввозить. В Таиланде за это можно получить большой штраф или даже тюремный срок на 10 лет. В Сингапуре могут оштрафовать на 1500 долларов.

Также с вейпом вас не пустят в Камбоджу, Лаос, Индию, Северную Корею, Гамбию, Австралию (если не в медицинских целях), Сирию, Ливан, Никарагуа, Ватикан и Катар.

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