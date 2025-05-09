Синоптики объявили II уровень опасности.

Во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 10 мая ночью и утром сильный заморозок 0...-2°", - говорится в предупреждении.

Также прогнозируется, что 10 мая по всей территории Львовской области ночью и утром сильный заморозок 0...-5°.

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Из-за заморозков на Львовщине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода во Львове

9 мая на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северной четверти, 5 - 10 м/с.

Днем по области столбики термометров покажут +8°...+13°, а во Львове ожидается не выше +9°...+11°.

До конца текущей недели в Украине сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, местами ливни, а ночью - заморозки. В горных районах Карпат будет идти снег. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В субботу в южных, центральных и западных областях будет преобладать дождливая и неустойчивая погода. На западе страны возможны сильные осадки. В остальных регионах - без существенных дождей. Ветер ожидается слабый до умеренного - от 3 до 8 м/с. Ночью температура воздуха на западе и севере составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В других частях страны ночная температура будет колебаться в пределах +6...+12 °С, дневная +14...+19 °С.

В воскресенье дожди накроют большинство территории Украины, местами осадки будут интенсивными. Лишь на севере сохранится преимущественно сухая погода. Ветер усилится до 5-10 м/с. Ночные температуры будут колебаться от +2 до +10 °С. Днем в западных и центральных регионах будет прохладнее, +8...+13 °С, на остальной территории +13...+18 °С.

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