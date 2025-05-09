Эти военные должны были пройти обучение на Западе.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны.

В статье для The Times посол Украины в Великобритании рассказал, что в конце лета 2022 года существовали планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако это подразделение так и осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем.

В публикации Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.

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"Залужный отметил, что после обретения независимости в 1991 году Киев унаследовал большую армию численностью 780 000 человек. Однако структура вооружённых сил оставалась "советской" и была, по его словам, "совершенно неспособна" к ведению боевых действий", - говорится в материале.

По словам Залужного, именно реформы, сближающие украинскую армию со стандартами НАТО, помогли Украине выдержать начало полномасштабного наступления РФ. Одной из ключевых реформ, которую продвигал экс-главком, было отказ от жёсткого разграничения между различными видами вооружённых сил — армией, флотом, ВВС, киберпространством — в пользу совместных операций.

После 24 февраля 2022 года командиры ВСУ оказались перегружены и с трудом внедряли дальнейшие изменения в армии, которая состояла из более чем 100 бригад, подчинявшихся нескольким оперативно-тактическим группам, каждая из которых отвечала за отдельное направление.

Поэтому летом 2022 годаЗалужный начал переход к корпусной структуре по образцу США и Великобритании — однако реформа не привела к созданию элитного корпуса десантно-штурмовых войск, который, по его мнению, был крайне необходим.

"Сама инициатива была заблокирована. Корпус десантно-штурмовых войск, который должен был начать обучение за рубежом, так и остался только на бумаге", - подчеркнул он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Залужный назвал два фактора, которые определяют победителя в современной войне. Он отметил, что страны должны избегать войны любой ценой из-за драматических последствий, которые несет вооруженный конфликт. Но если избежать войны невозможно, государство должно подготовить к битве не только войско, но и общество.

Кроме того, ранее он рассказал о том, как остановить Россию и победить. По его словам, теперь победа на поле боя полностью зависит от возможностей опережать противника в технологическом развитии.

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