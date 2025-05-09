Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

В Одессе на сегодня, 9 мая, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. 9 мая днем ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области - так также ожидаются сильные порывы ветра.

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Из-за непогоды в Одесской области введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе - прогноз на 9 мая

9 мая в Одесской области будет облачно. Ожидается дождь, а утром и днем местами осадки будут значительными. Местами гроза.

Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем +9°...+14°, местами воздух прогреется до +17°. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно. Утром и днем будет идти дождь. Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +12°...+14°, температура морской воды +12°...+13°.

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