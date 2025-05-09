Земля обеспечивает отличную защиту от ударных беспилотников.

Угроза со стороны тысяч ударных беспилотников на линии фронта приводит к тому, что бронетехника и ее экипажи вынуждены уходить под землю.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, на видео и фотографиях украинских войск все чаще появляются блиндажи, закопанные под землю, в которых украинские бойцы укрываются вместе со своей тяжелой техникой.

"Небо над украинскими позициями - это постоянное поле боя. Вражеские и дружественные беспилотники пересекают воздушное пространство, охотясь за такими ценными целями, как тяжелая бронетехника и артиллерия. Эта воздушная игра в кошки-мышки в корне изменила танковую тактику", - писал аналитик Давид Кириченко для вашингтонского Центра анализа европейской политики.

Видео дня

Как отмечает Акс, все чаще тяжелая техника прячется, когда не ведет активного огня по противнику. Фактически, по словам Кириченко, началась новая "эра осторожной бронетехники".

Аналитик подчеркивает, что все дроны можно заблокировать броней или сеткой - или просто укрыть машину и экипаж в любом строении – и закрыть дверь:

"Земля обеспечивает отличную защиту, так что не удивляйтесь, если по мере того, как война будет продолжаться и все больше дронов будут патрулировать линию фронта, экипажи машин превратятся в подземных существ".

Акс также обращает внимание, что главным ограничением на то, сколько машин может отправиться под землю и как быстро, является инженерное оборудование, необходимое для рытья укрытий. Не зря сейчас уже несколько украинских подразделений собирают средства на экскаваторы.

Российские дроны на фронте

Ранее сообщалось, что В российские войска начали применять новую технологию в войне дронов на линии фронта, используя детские гироборды, прикрепленные к противотанковым минам, для создания взрывных дронов-камикадзе.

Гироборд может мчаться по передовой быстрее, чем другие наземные роботы. А низкая стоимость игрушек означает, что нагруженные минами "боты" являются расходным материалом. Нет необходимости беречь их только для самых ценных целей.

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