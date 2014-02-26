Аваков распустил "Беркут"

01:10, 26 февраля 2014
Политика
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Исполняющий обязанности Министра внутренних дел Арсен Аваков ликвидировал спецподразделение МВД "Беркут"

Арсен Аваков

Это он написал на своей странице в Фейсбук.

"Подписал приказ номер 144 от 25 февраля 2014 года "О ликвидации специальных подразделений милиции гражданской безопасности "Беркут", - написал он.

Подробности Аваков обещал рассказать на специальном брифинге 26 февраля.

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