Аваков распустил "Беркут"

Это он написал на своей странице в Фейсбук.

"Подписал приказ номер 144 от 25 февраля 2014 года "О ликвидации специальных подразделений милиции гражданской безопасности "Беркут", - написал он.

Подробности Аваков обещал рассказать на специальном брифинге 26 февраля.