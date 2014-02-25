Рада просит суд в Гааге наказать Януковича

Верховная Рада Украины поддержала заявление «к Международному уголовному суду о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда, относительно совершения преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжким последствиям и массового убийства украинских граждан во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года».

Как передает корреспондент УНИАН, заявление поддержали 324 из 361 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Читайте такжеДело против Януковича уже в Печерском суде - Кошулинский«От имени Украинского народа, Верховная Рада Украины, как единственный орган законодательной власти Украины, признавая юрисдикцию, обращается в Международный уголовный суд с целью привлечения к уголовной ответственности в Международном уголовном суде высших должностных лиц Украины относительно предусмотренных статьей 7 Римского устава Международного уголовного суда преступлений против человечности во время мирных акций протестов граждан, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, а именно: экс-Президента Украины Виктора Януковича, экс-генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и других должностных лиц, которых определит прокурор Международного уголовного суда», - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что в течение трех месяцев в Украине правоохранительные органы по приказу высших должностных лиц государства неправомерно применяли меры физического воздействия, специальные средства и оружие к участникам мирных акций в Киеве и других городах Украины. Системными стали превышение должностными лицами власти и должностных полномочий, а также совершение других тяжких и особо тяжких преступлений, которые привели к убийству более 100 граждан Украины и других государств, ранениям и увечьям более 2 тыс. человек, более 500 из которых находятся в тяжелом состоянии, применение в отношении мирных граждан пыток (незаконного задержания и содержания раздетыми догола при температуре воздуха ниже 15 градусов С, применение водометов против участников мирных акций протеста при температуре воздуха ниже 10 градусов С, нанесение телесных повреждений разной степени тяжести и т.п.).

«Характерным признаком в этот период стало похищения и исчезновения людей, и насильственное незаконное лишение их свободы, насильственный вывоз в безлюдные места с целью пытки и убийства, необоснованное тюремное заключение большого количества людей в разных городах Украины, их жестокое избиение, противоправное уничтожение имущества участников мирных акций (жилья, автомобилей, и т.д.)», - сказано в заявлении.

Также в документе отмечается, что беспрецедентным стало использование властью на местах и милицией организованных преступных группировок с целью запугивания и похищения людей, пытки, убийства, уничтожение их имущества и другое. Как правило, преследование людей велось по политическим мотивам (активистов оппозиционных партий, общественных организаций, «Евромайдана», «Автомайдана» и других). Это приводило к причинение сильных страданий, серьезного ущерба психическому и физическому здоровью участников мирных акций протеста.

Верховная Рада этим заявлением признает, согласно пункта 2 статьи 11 и пунктов 2,3 статьи 12 Римского статута, юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан во время мирных акций протестов, имевших место в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Также парламент обращается к Международному уголовному суду с просьбой об установлении виновных в совершении преступлений против человечности, предусмотренных статьей 7 Римского устава Международного уголовного суда, и привлечения к уголовной ответственности экс-Президента Украины Виктора Януковича, экс-генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и других должностных лиц, которые принимали и выполняли явно преступные приказы, которые могут быть установлены прокурором Международного уголовного суда.