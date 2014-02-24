Губернатор Волыни ушел в отставку

Об этом сообщается на официальном сайте облгосадминистрации.

«Председатель облгосадминистрации Александр Башкаленко сложил полномочия председателя областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Башкаленко был назначен на должность губернатора Волыни 5 февраля 2014 года.

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Толпа требовал отставки губернатора и чтобы тот стал на колени. В конце концов, у входа в милиции началась толкотня и губернатору разбили голову. Его повели обратно в помещение, где требовали написать заявление об увольнении. Он отказался, и тогда губернатора завели на Театральную площадь, где расположена сцена Евромайдана. Однако Башкаленко категорически отказался писать заявление.