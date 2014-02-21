Мэр Чернигова вышел из Партии регионов
17:38, 21 февраля 2014Политика
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Черниговский городской голова Александр Соколов заявил о своем выходе из рядов Партии регионов.
Александр Соколов / monitor.cn.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с журналистами по завершении собрания депутатов Черниговского городского совета.
”Чтобы был мир и покой, согласие и взаимопонимание в нашей общине, я принял решение выйти из рядов Партии регионов ”, - отметил городской голова.
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Он объяснил, что никогда интересы партии не могут быть выше интересов города и его жителей.
”Главная партия - это партия черниговцев”, - отметил Соколов.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля о своем выходе из Партии регионов заявил председатель Черниговского областного совета Анатолий Мельник.
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