Мэр Чернигова вышел из Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с журналистами по завершении собрания депутатов Черниговского городского совета.

”Чтобы был мир и покой, согласие и взаимопонимание в нашей общине, я принял решение выйти из рядов Партии регионов ”, - отметил городской голова.

Читайте такжеДепутаты и чиновники массово покидают ряды Партии регионов

Он объяснил, что никогда интересы партии не могут быть выше интересов города и его жителей.

”Главная партия - это партия черниговцев”, - отметил Соколов.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля о своем выходе из Партии регионов заявил председатель Черниговского областного совета Анатолий Мельник.